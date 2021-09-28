«Россети Северный Кавказ» пресекли в Дагестане два новых факта майнинг-хищения электроэнергии

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по предотвращению хищений электроэнергии майнинг-фермами. В рамках совместных мероприятий с правоохранительными органами энергетики в конце августа текущего года пресекли в Дагестане два новых случая майнинг-хищения энергоресурса - в Махачкале и Буйнакске.

В столице региона криптовалютчик незаконно использовал 3,6 тысячи киловатт-часов на 19 тысяч рублей. В Буйнакске энерговор похитил 216 тысяч киловатт-часов, причинив ущерб электросетевому комплексу на 1,1 млн рублей.

По каждому случаю неучтенного потребления сотрудники блока безопасности «Россети Северный Кавказ» по Республике Дагестан направили сведения в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер реагирования в рамках действующего законодательства. Майнеров-энерговоров обяжут оплатить штраф и выставленный счёт, значительно превышающий стоимость электроэнергии, потребленной законным путём.

Всего с начала года «Россети Северный Кавказ» пресекли в республике 19 фактов энерговоровства при добыче криптовалюты. Общий объём похищенного энергоресурса превысил 41 млн киловатт-часов на сумму свыше 98 млн рублей.

Энергетики уделяют повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, поскольку неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения потребителей. Хищения ресурса могут спровоцировать технологические нарушения на оборудовании и падение напряжения в сети. Кроме того, отсутствие платы за использованный ресурс значительно тормозит модернизацию электросетевого комплекса.