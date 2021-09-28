Власти Ставрополья за счет края восстановят разрушенные газом квартиры

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что власти региона активно поддерживаются жильцом дома, в котором прогремел взрыв. Администрация выделила деньги на ремонт пострадавших квартир и первичную материальную поддержку местных жителей.

- Эксперты дадут заключение о состоянии дома, его пригодности для дальнейшей эксплуатации. Предварительно, несущие конструкции здания не повреждены. Администрация уже приступила к закупке строительных материалов для ремонта квартир. Средства для этого будут выделены из краевого резервного фонда, - заявил Владимиров.

"КП-Северный Кавказ" писала о взрыве газа на втором этаже многоквартирного дома в Изобильном. Пострадал один мужчина 27-ми лет, его госпитализировали в местную больницу. Всего эвакуировали более 30 человек, их расселили в гостиницу.