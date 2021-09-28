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Происшествия28 сентября 2021 20:05

Экс-глава ГО и ЧС на Ставрополье заплатил полумиллионный штраф за взятку в 40 тысяч

Он признал вину и способствовал следствию
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Бывшего начальника комитета по вопросам общественности, ГО и ЧС администрации Шпаковского округа Ставрополья признали виновным в получении взятки. Он заплатит штраф размером в 550 тысяч рублей за взятку в 40 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина за деньги "закрыл глаза" на ряд нарушений и не привлек виновных к административной ответственности. Но позже он попался и получил штраф, значительно превышающий размер взятки.

При этом начальник комитета не стал препятствовать следствию и во всем сознался. Помимо штрафа, чиновник теперь 2,5 года не может работать в органах местного самоуправления.