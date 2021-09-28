Мэр Железноводска снова возглавил рейтинг медиаактивности градоначальников

Каждый месяц в Ставропольском крае составляют рейтинг медиаактивности градоначальников региона. Лидером снова стал мэр Железноводска Евгений Моисеев - он оперативно передает информацию в своем официальном инстаграм-аккаунте и получает отклик аудитории.

Второе место занял глава Невинномысска Михаил Миненков. На крепких позициях стоит мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Ставрополь удерживает лидерство в федеральном рейтинге за звание национального символа России в 2021 году. До завершения народного голосования осталось три месяца. Сейчас у краевой столицы более 170 тысяч голосов.