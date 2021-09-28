Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2021 21:31

Жители Ставрополя разрушили новый тротуар и вывели канализацию прямо на дорогу

Это не первый случай самоуправства владельцев частных домов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В администрации Ставрополя узнали, что жители Янтарного проезда, чтобы провести трубы водоотведения, разрушили отремонтированный тротуар и бордюр. Недавно на этом участке закончились дорожные работы, а теперь все снова испорчено.

По словам сотрудников ведомства, виновникам придется восстанавливать тротуар за свой счет. Иначе им придется нести административную ответственность.

Ремонт Янтарного проезда прошел в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", реализация которого подходит к концу. Суть проекта в подтягивание региональных магистралей до федерального норматива качества.