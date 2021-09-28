Жители Ставрополя разрушили новый тротуар и вывели канализацию прямо на дорогу

В администрации Ставрополя узнали, что жители Янтарного проезда, чтобы провести трубы водоотведения, разрушили отремонтированный тротуар и бордюр. Недавно на этом участке закончились дорожные работы, а теперь все снова испорчено.

По словам сотрудников ведомства, виновникам придется восстанавливать тротуар за свой счет. Иначе им придется нести административную ответственность.

Ремонт Янтарного проезда прошел в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", реализация которого подходит к концу. Суть проекта в подтягивание региональных магистралей до федерального норматива качества.