Количество умерших от коронавируса на Ставрополье превысило 30

Актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае опубликовал губернатор Владимир Владимиров в своем Инстаграме. По данным на 29 сентября 2021 года в регионе, к сожалению, эпидситуация ухудшилась.

- Выше стал показатель смертности. Цифры по заболеваемости также увеличились, - написал Владимиров.

За последние сутки от коронавируса на Ставрополье умер 31 человек, выявлен 351 новый случай заболевания COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии почти достигло 3000, заразившихся - 85,5 тысяч. Есть и хорошие новости - 355 человек успешно преодолели болезнь и были выписаны домой. Всего вылечившихся - около 67 тысяч.

Также губернатор Ставрополья напомнил, что продолжается прививочная кампания.

- Мы пока еще на пути к формированию коллективного иммунитета против коронавируса. Прививку от COVID-19 в нашем крае сделали около 712 тысяч человек, - написал глава края.