На Ставрополье выезды на встречную полосу фиксирует беспилотник

На Ставрополье за соблюдением ПДД на аварийных участках дорог контролируют с помощью беспилотников. Пока устройства фиксируют только выезд на встречную полосу через сплошную линию. Именно этот вид нарушения зачастую к тяжелым ДТП.

Рейд с применением беспилотника проводился в Шпаковском муниципальном округе, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю», проходящей через населенные пункты Темнолесский и Извещательный. За два часа полетов было задокументировано несколько нарушений. Практику отныне будут применять постоянно, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ставропольскому краю.

В Госавтоинспекции уточнили, что весит беспилотник 6,5 кг, заряда хватает более чем на два часа непрерывного полета на высоте около 700 метров и на расстоянии до 25 км от места установки антенны. Прибор передает видео в режиме реального времени, ведется запись. Недалеко от беспилотников будут дежурить сотрудники ДПС.