В Пятигорске эксперта МВД подозревают в хищении наркотиков в крупном размере

В Пятигорске эксперта МВД взят под стражу по подозрению в хищении наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, сотрудник полиции должен был провести экспертизы по уголовным делам, связанным с оборотом наркотиков. В процессе работы он похитил запрещенные вещества.

- По материалам Ставропольских управлений ФСБ и МВД России было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

На данный момент следствие собирает доказательную базу в рамках возбужденного уголовного дела.

- Проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел. Также он понесет наказание в соответствии с законо. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

«КП-Ставрополь» удалось выяснить подробности этого уголовного дела и имя подозреваемого.