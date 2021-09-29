Ставрополь на 100 процентов готов к отопительному сезону

Тепло придет в дома ставропольцев. Фото: Алексей ФОКИН

Ставрополь на сто процентов готов к предстоящему отопительному сезону. Город получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду.

- Проведена полная проверка готовности 2349 многоквартирных домов и инженерных коммуникаций к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, - сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

За проверку отвечала межведомственная комиссия. В ее состав вошли специалисты из «Теплосети», «Водоканала», «Ставропольгоргаза», «Горэлектросети» и горадминистрации. Эксперты оценивали состояние кровли, тепловых узлов, систем центрального отопления, подвалов, чердаков и газового оборудования.

Обследования жилфонда показали, что Ставрополь на 100% готов к отопительному сезону.

- Все теплосетевые и теплоснабжающие организации Ставрополя получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Ресурсоснабжающие предприятия мобилизовали материально-техническую базу для оперативного реагирования на аварии в сезон холодов, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Также в районах города готовятся к гололеду. Ведется заготовка 42 тысяч тонн противогололедной смеси. Чистоту городских дорог обеспечат 89 единиц снегоуборочной техники.

Отопительный сезон в Ставрополе стартует в среду, 29 сентября, по просьбе горожан.