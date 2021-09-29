Прокуратура установит причину ДТП с маршруткой в Ставрополе

Прокуратура проверит обстоятельства ДТП, которое случилось на улице Чапаева Ставрополя 28 сентября. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В аварии участвовали машина и маршрутка. По предварительной информации, легковушка не выдержала дистанцию и столкнулась с пассажирским транспортом. В результате ДТП пострадал один человек, бывший в маршрутке. Женщине потребовалась медицинская помощь.

- По данному факту прокуратурой города Ставрополя организовано проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Уже установлено, что в момент аварии водитель машины был пьян. В отношении него возбудили дело о правонарушении.