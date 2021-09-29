Ставропольские семьи объединяются в группы, чтобы общаться бесплатно

Каждый третий абонент МТС на Ставрополье при подключении услуг фиксированной связи выбирает пакетные тарифы - чтобы выгодно пользоваться сразу несколькими услугами мобильной, фиксированной связи и ТВ. Активнее других к таким тарифам подключаются ставропольские семьи из трех-четырех человек.

Пакетные тарифы позволяют их владельцу создать группу, чтобы включать в нее близких людей или тех, с кем постоянно на связи. В среднем к семейному тарифу ставропольцы подключают двух родственников, расходы которых оплачивает один человек - «владелец» группы. При этом с 27 сентября подключение к группе до пяти человек стало бесплатным.

Кстати, в первый месяц использования тарифа свыше половины новых абонентов подключают к нему дополнительные услуги, которые позволяют звонить бесплатно внутри созданной группы и безлимитно пользоваться мобильным интернетом.

Кроме того, менее чем за полгода с момента включения в пакет услуг подписки на онлайн-кинотеатр KION уже более четверти абонентов пользуются им регулярно. Для владельцев линейки пакетных тарифов в Ставрополе с 27 сентября подписка на KION стала бесплатной.