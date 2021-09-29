Суд Ставрополья наказал осужденного за татуировки запрещенной организации

В Кочубеевском районе закончили рассмотрение дела о правонарушении в отношении осужденного Полянского. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Дело возбудил прокурор Андрюшенко. У осужденного Полянского, отбывающего наказание в ИК-1, нашли подозрительные татуировки. На верхней части груди слева и справа, а также на коленных суставах левой и правой ноги у мужчины были набиты многоугольники. В тюремной среде такое изображение называется "Воровская звезда".

Передвигаясь по общежитию с голым торсом, Полянский демонстрировал и пропагандировал символику запрещенной организации "АУЕ". На допросе он сказал, что ранее был приверженцем движения. Но это не спасло его от административной ответственности.

Суд наказал Полянского штрафом в тысячу рублей.