За 24 года Ставрополь потерял 430 га своих лесов

Лесной кодекс РФ изменился только в 2018 году Фото: Анна ИВЕРШИНЬ

Всемирный фонд дикой природы (WWF) посчитал, на сколько сократилась площадь лесов в Ставрополе с 1997 по 2021 год. По бумагам все хорошо, по факту - не очень.

- По итогам анализа границ Ставропольского лесничества выявлено, что его площадь за 24 года увеличилась на 565 га - с 3374 до 3938,7 га. Но данные цифры выглядят оптимистично только на первый взгляд, - объяснила «КП-Ставрополь» старший координатор лесных проектов представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Елена Черкасова.

Дело в том, что только в 2018 году изменился Лесной кодекс РФ и стали оформляться городские лесничества с четкими границами. Бывшие лесные земли, застроенные домами, «вычеркивались», а среди вновь «присоединенных» часто попадались безлесые ландшафты. В итоге площадь земель, покрытых лесом, сократилась примерно на 430 га.

Карты, на которых наглядно видно, где и сколько лесных земель потерял Ставрополь, можно посмотреть по ссылке.