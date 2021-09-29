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Происшествия29 сентября 2021 15:40

Жильцы дома в Изобильном возвращаются в квартиры после взрыва газа

Губернатор Ставропольского края поручил оказать материальную помощь пострадавшим
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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В пятиэтажном доме в Изобильном 27 сентября взорвался бытовой газ. Пострадали 14 квартир, где жили 32 человека.

С 29 сентября люди начинают возвращаться домой, информирует пресс-служба губернатора Ставропольского края. Владимир Владимиров, как сказано в сообщении, провел посвященное этому совещание с министром ЖКХ Романом Марченко.

В квартирах продолжается проведение ремонтных работ с заменой окон и дверей. Глава региона поручил выделить на то средства из местного бюджета.

Напомним, что один человек - 27-летний житель Изобильного, после ЧП попал в больницу. Взрыв произошел в квартире на втором этаже дома по улице Ленина. Несущие конструкции не были повреждены. Следственный комитет и прокуратура Ставрополья проводят проверку по факту произошедшего. Показываем видео, снятое сразу после взрыва.

В многоквартирном доме на Ставрополье произошел взрыв газа