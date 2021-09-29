Владимир Жириновский отказался от места в Думе Ставрополя

Владимир Жириновский отказался от мандата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не будет депутатом Думы Ставрополя. Об этом стало известно на первом пленарном заседании нового, восьмого, созыва городского собрания. Оно прошло 29 сентября 2021 года в краевой столице.

Напомним, в июле на внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР были утверждены кандидаты на сентябрьские выборы. Список претендентов на места в Думе Ставропольского края и города Ставрополя возглавил председатель партии Владимир Жириновский. Но он отказался от мандата. Второй человек в списке - депутат Госдумы Максим Зайцев.

В Думу Ставрополя VIII созыва по итогам выборов-2021 прошли четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Спикера городской думы в третий раз стал Георгий Колягин.