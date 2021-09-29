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Политика29 сентября 2021 16:05

Два министра стали первыми зампредами правительства Ставрополья

Их предшественники перешли на работу в думу
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Владимир Владимиров назначил на должности первых заместителей председателя правительства Ставрополья двух министров. Соответствующий указ подписан главой региона, передает пресс-служба правительства.

Посты заняли краевой министр сельского хозяйства Владимир Ситников и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хлопянов. Пока они занимаются должности в качестве "исполняющих обязанности". Их предшественники - Иван Ковалев и Николай Великдань - перешли на работу в региональную думу.

Также из правительства Ставропольского края ушел зампред Юрий Скворцов. Его место до сих пор остается вакантным.