Министру ЖКХ Ставрополья поручено отключать отопление по первым обращениям

Коммунальщики должны быть готовы к экстренному отключению отопления по первому обращению жителей Ставропольского края. Об этом сказал губернатор Владимир Владимиров на встрече с региональным министром ЖКХ Романом Марченко.

- Если люди обращаются с просьбой подать тепло, вы должны реагировать. Вместе с тем, предусмотрите и пути для обратного действия. В случае возвращения теплой погоды будьте готовы оперативно отключить отопление, чтобы ставропольцы не переплачивали за тепло – не платили "за открытую форточку", - приводит слова главы Ставрополья пресс-служба губернатора.

29 сентября начали отапливать многоквартирные дома края. С наступлением холодов коммунальщики стали обогревать социально значимые объекты.