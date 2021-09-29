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Здоровье29 сентября 2021 18:24

Детские сады Ставрополья могут перевести на дистанционный формат обучения

Главным фактором выступает эпидемиологическая ситуация
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе воспитанников детских садов и общеобразовательных школ придется перевести на "дистанционку". Он заявил это во время "Прямой линии".

Единственной причиной прекращения очной работы детсадов может стать вспышка коронавируса в крае. Поэтому сейчас сложно четко говорить о том, в каком формате будут обучаться дети до конца 2021 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что вопрос перевода школьников и студентов на дистанционное образование пока не стоит.