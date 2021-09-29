Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2021 18:47

Владимир Владимиров отчитал министерство ЖКХ за проблемы с отоплением

Один многоквартирный дом оказался отрезан от котельни из-за проблем с договором
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Владимиров начал седьмую в этом году "Прямую линию". Фото: инстаграм губернатора

Владимир Владимиров начал седьмую в этом году "Прямую линию". Фото: инстаграм губернатора

В Ставропольском крае многоквартирный дом оказался отрезан от тепла, когда температура воздуха достигла 8 градусов тепла. Частная котельня не заключила договор о подаче тепла, и жители дома обратились напрямую к губернатору региона Владимиру Владимирову.

Во время "Прямой линии" Владимиров заявил, что нельзя оставлять людей без отопления в такую погоду. Тем более по причине бюрократических накладок.

Губернатор связался с министром ЖКХ Романом Марченко, чтобы тот решил проблему в кратчайший срок.

- Если люди обращаются с просьбой подать тепло, вы должны реагировать. Вместе с тем, предусмотрите и пути для обратного действия. В случае возвращения теплой погоды будьте готовы оперативно отключить отопление, чтобы ставропольцы не переплачивали за тепло – не платили "за открытую форточку", - приводит слова главы Ставрополья пресс-служба губернатора.