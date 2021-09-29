На Ставрополье нет дефицита пробирок для ПЦР-текстов - губернатор региона

Жительница Ставропольского края позвонила на "Прямую линию" губернатора края Владимира Владимирова с жалобой на медиков. По ее словам, она вызвала врачей на дом, чтобы сделать тест на коронавирус. Однако ей ответили, что нет пробирок для исследования.

Владимирова удивила такая новость и он попросил связать его с министром здравоохранения Ставропольского края. По его словам, никакого дефицита пробирок нет.

- У нас в "красной зоне" работают 1,5 тысячи врачей, а нашу систему здравоохранения оценивают по отсутствию пробирок. Кто-то говорит, что их нет, а врачи страдают, - заявил Владимиров.

Губернатор потребовал найти того, кто это сказал, и разъяснить ситуацию. А жительница края сможет сделать тест на коронавирус.

"КП-Северный Кавказ" писала, что детские сады региона могут перейти на дистанционное обучение из-за эпидемиологической ситуации.