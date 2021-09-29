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Общество29 сентября 2021 19:13

К 15 октября Ставрополь получит новые большие автобусы после жалоб горожан

Недавно Москва передала несколько низкопольных автомобилей для городской транспортной сети
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время "Прямой линии" главы Ставрополья Владимира Владимира подняли вопрос проблем транспортной системы в крупных городах региона. Жители Ставрополя жаловались на нехватку автобусов большой вместимости и постоянные пробки.

Владимиров связался с министром транспорта Ставропольского края, чтобы добиться ответа на вопрос, когда будет расширен автобусный парк Ставрополя. По словам главы ведомства, к 15 октября на маршруты уже выпустят новые машины.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что Москва передала партию низкопольных автобусов, которые пустили по маршрутам до микрорайона "Перспективный".