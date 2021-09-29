"Запредельная смертность": губернатор Ставрополья сообщил об обострении эпидемии

Во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил об увеличении смертности от коронавируса. При этом все больше летальных случаев происходят с молодыми людьми 30-ти и даже 20-ти лет.

- Запредельная смертность. Смертность молодеет: от коронавируса умирают люди 70-ых, 80-ых годов рождения. Недавно на Ставрополье от тяжелого течения коронавируса скончался 20-летний парень, - заявил Владимиров.

На сегодняшний день в регионе зафиксировали 351 новых случаев заражения, 31 человек умер.