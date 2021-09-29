Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 сентября 2021 21:08

Власти Ставрополья усилят контроль за использованием QR-кодов

Общественные заведения, проигнорировавшие требование, заплатят штрафы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил об ужесточении контроля за использованием кодов в общественных местах. В общепиты и другие публичные места можно проходить при наличии сертификата о вакцинации.

- Мы хотим, чтобы люди, которые пользуются общественными местами - ходят в спортзалы, рестораны, культурные учреждения, - были безопасны для окружающих, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обострении эпидемиологической ситуации в регионе. При постоянном уровне в 350 новых случаев заражения коронавирусом растет смертность. Молодые люди стали чаще погибать от инфекции.