Власти Ставрополья усилят контроль за использованием QR-кодов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил об ужесточении контроля за использованием кодов в общественных местах. В общепиты и другие публичные места можно проходить при наличии сертификата о вакцинации.

- Мы хотим, чтобы люди, которые пользуются общественными местами - ходят в спортзалы, рестораны, культурные учреждения, - были безопасны для окружающих, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обострении эпидемиологической ситуации в регионе. При постоянном уровне в 350 новых случаев заражения коронавирусом растет смертность. Молодые люди стали чаще погибать от инфекции.