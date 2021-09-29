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Здоровье29 сентября 2021 21:24

Власти Ставрополья выделили 800 млн на выплаты ковид-врачам

Губернатор заверил, что регион поддерживает медиков и не собирается оставлять их в сложном положении
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Во время "Прямой линии" с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым сообщили, что на выплаты медикам из "красной зоны" государство выделило 800 миллионов рублей.

Помимо регулярной поддержки состояния медицинской сферы региона, идет модернизация первичного звена здравоохранения. В частности, проводят капремонт поликлиник и амбулаторий, возводят новые.

- В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году мы покупаем 82 машины скорой помощи. В следующем году также будем покупать, материально будем усиливать, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об обострении эпидемиологической ситуации в регионе. По словам губернатора, смертность только растет и молодеет.