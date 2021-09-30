Количество умерших от коронавируса на Ставрополье превысило 3000

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своем Инстаграме актуальную сводку по ситуации с коронавирусом в регионе. Цифры на 30 сентября 2021 года остаются тревожными. Так, за сутки умерло 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число жертв пандемии уже превысило 3000.

- К сожалению, в крае выросло число летальных исходов, всего умерших - 3014. Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов, - написал Владимиров.

Справиться с болезнью за сутки смогли 360 пациентов, всего выздоровевших на Ставрополье - 67,3 тысячи. Но и заболевших коронавирусом меньше не становится - плюс 353 человека за сутки, 85,8 тысячи за все время.

- Сдержать распространение инфекции и избежать пагубных последствий поможет вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь, - напомнил губернатор Ставропольского края.