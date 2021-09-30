Каток на площади Ленина в Ставрополе откроется в середине ноября

Начался монтаж ледового катка на площади Ленина в Ставрополе. Об этом 30 сентября 2021 года сообщила пресс-служба городской администрации.

- Сейчас монтируется опорная система, далее соберут арки и тенты шатров - большого и малого. Конструкция из современных материалов сможет выдержать сильный снегопад и ветер, - уточнили в администрации Ставрополя.

Затем предстоят внутренние работы. Необходимо установить видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, световое и звуковое оборудование. После чего уже можно будет монтировать декорации и устанавливать каток с бортами.

Если все пойдет по плану, то посетители смогут кататься здесь уже в середине ноября. Кстати, в прошлом сезоне каток посетили более 110 тысяч гостей, в том числе более 80 тысяч детей - для них катание бесплатно.

В администрации Ставрополя напомнили, что при посещении катках на площади Ленина необходимо будет соблюдать противоэпидемиологические меры.