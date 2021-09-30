Ставропольцев просят помочь в двухдневной уборке города

Ставрополь готовится к масштабной уборке. Она пройдет в октябре и продлится два дня - 1 и 2 числа. Волонтеры уже обозначили некоторые точки сбора. Как уточнил на своей странице в Instagram глава краевой столицы Иван Ульянченко, присоединиться к субботнику может любой желающий.

- Приглашаю всех горожан внести вклад в чистоту краевой столицы. Достаточно выйти и убрать свой двор, детскую площадку, или вместе с коллегами привести в порядок территорию возле работы, - написал Ульянченко.

В уборке Ставрополя примут участие сотрудники образовательных учреждений и торговых точек, в том числе рынков и торговых центров. Они очистят прилегающие территории от мусора и опавших листьев.

Студенты-активисты из эко-проекта «Чистая память» 1 октября отправятся приводить в порядок Даниловское кладбище. А волонтеры из общественной организации «Экосубботник» выйдут в рейд 2 октября. Они выбрали места сбора рядом с лесами, которые тоже необходимо убрать: улица Доваторцев, 54 (наркодиспансер); улица Космонавтов, 100; улица Шпаковская, 111к3; пересечение проспекта Кулакова и улицы Васильева.