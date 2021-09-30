Глава Ставрополья – депутатам краевой Думы: «Соболезную»

В Ставрополе 30 сентября прошло первое заседание краевой Думы седьмого созыва в обновленном после выборов составе. Результаты голосования огласил Сергей Тарасов, возглавляющий Избирательную комиссию региона. По его словам, в 2021 году явка на выборы превысила 66%. И 25 мест в думе заняли депутаты по партийным спискам, а еще столько же – одномандатники.

Губернатор Владимир Владимиров присутствовал на первом заседании. Обращаясь к депутатам, Владимиров выразил надежду на сотрудничество в устоявшейся конструктивной манере. Кроме того, губернатор сказал народным избранникам: «Соболезную». Имея в виду, что перед депутатами стоит немало задач. И работать предстоит много. На первом заседании был избран также председатель Думы Ставропольского края седьмого созыва.

Им стал Николай Великдань, как сообщается на ее официальном сайте. В новости говорится, что депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на должность председателя регионального парламента. Процедура прошла путем тайного голосования.