Председателем Думы Ставропольского края избран Николай Великдань

Николай Великдань. Фото: Дума Ставропольского края

После выборов 17-19 сентября 2021 года в Ставрополе 30 сентября прошло первое заседание обновленной Думы Ставропольского края седьмого созыва. На нем было проведено тайное голосование за нового председателя парламента региона. Как сообщается на официальном сайте думы, депутаты единогласно поддержали кандидатуру Николая Тимофеевича Великданя. Тот поблагодарил коллег за доверие и заметил, что Думе Ставрополья нового созыва предстоит работать в напряженном режиме.

- Нам надо создать самые благоприятные условия для дальнейшего развития экономики, для поддержки социальной сферы, реализации национальных проектов и повышения благосостояния жителей нашего края, - сказал Николай Великдань депутатам.

Известно, что избранный председатель с 1977 года работал в агропромышленном комплексе региона в должностях главного агронома совхоза и руководителя разных сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, Николый Великдань занимал пост замминистра сельского хозяйства Ставропольского края и главы администрации Труновского муниципального района. А также работал в должности заместителя председателя ставропольского правительства.