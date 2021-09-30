Ставрополец зарезал знакомую и сжег ее тело в печи

В декабре 2020 года в Ставропольском крае было совершено убийство, расследуемое сегодня следователями регионального СКР.

Как сообщает ведомство, в совершении преступления подозревается 54-летний житель станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа.

По их данным, мужчина зарезал свою знакомую за злоупотребление ею спиртными напитками. А именно - «нанес ей удар ножом в область грудной клетки». После чего вынес тело убитой и сжег в банной печи, чтобы скрыть следы преступления. Следователями ранее был проведен осмотр места происшествия. А также допрошены свидетели и изъяты вещественные доказательства.

- Проведена и медико-криминалистическая экспертиза, - комментируют в пресс-службе следственного комитета Ставропольского края.

Уточняется, что подозреваемый в убийстве задержан. И судом ему назначено заключение под стражу.