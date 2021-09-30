На 56-летнего жителя Михайловска завели дело за подкуп полицейского

В Ставропольском крае, городе Михайловск, завели уголовное дело по статье о даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ) на 56-летнего мужчину.

Подозреваемый, согласно данным пресс-службы СКР края, в августе 2021 года попытался подкупить полицейского 100 тысячами рублей. Взамен просил старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ОМВД России по Шпаковскому району оказать содействие в непревлечении к административной ответственности. Которая была предусмотрена статьей о незаконном перемещении физическими лицами алкогольной продукции. Полицейский действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия и помог пресечь преступление.

- Сейчас по уголовному делу следователь СКР проводит следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовных дел продолжается, - комментируют в следственном комитете СК.