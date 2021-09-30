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Политика30 сентября 2021 13:07

Сенатором от Дагестана стал миллиардер из списка Forbes

За кандидатуру Сулеймана Керимова проголосовали 85 депутатов Народного собрания республики
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Состояние Керимова оценивают в 15,8 миллиардов долларов

Состояние Керимова оценивают в 15,8 миллиардов долларов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане депутаты Народного Собрания провели голосование за сенатора, представляющего республику в Совете Федераций. Как стало известно, все 85 — поддержали кандидатуру Сулеймана Керимова.

Владелец «Нафта Москва» и контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Полюс»его и его семья занимает 9 строчку в списке богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes. Если верить данным издания, состояние Керимова оценивают в 15,8 миллиардов долларов.

Кстати, переизбранный член Совфеда от Дагестана в 2021 году стал самым богатым сенатором среди коллег на Северном Кавказе. В декларации о его доходах и имуществе за 2020 год указаны заработанные Керимовым 27,307 млн рублей (-5 млн к доходу за 2019 год; -10 млн к 2018 году; - 2 млрд и 730 млн к 2017 году). В документе прописаны три скромные квартиры в собственности и столько же машин – «Майбах», «БМВ 760 Ли», «Мерседес-Бенц S600».

Кстати, при задекларированных 27 млн этой весной сенатор выделил больше 300 млн на премии медикам Московской больницы № 40 («Коммунарка»), где Керимов лечился от коронавируса.