Глава Росимущества Северной Осетии подозревается в нанесении ущерба бюджету на 12 млн

В Северной Осетии на теперь уже бывшего руководителя территориального управления Росимущества завели уголовное дело. По данным республиканского СКР, занимая высокий пост он превысил должностные полномочия, причинив тяжкие последствия.

А именно — занизил кадастровую стоимость участка во Владикавказе в 25 раз. Землю размером больше 5,8 тысяч квадратных метров оценили в 49,3 тысячи рублей при ее реальной стоимости 12,4 млн.

Глава Росреестра 27 июня 2015 года подписал решение об изменении вида использования земельного участка, что привело к его фактическому обесцениванию. И в итоге 23 сентября того же года чиновник продал участок бизнесмену за гроши.

- В результате противоправных действий подозреваемого государству причинен материальный ущерб в размере 12,3 млн рублей, - сообщает пресс-служба следственного комитета по РСО-Алания.

Расследование уголовного дела продолжается.