«Россети» направили 3,3 млрд рублей на подготовку сетевых объектов Северного Кавказа к предстоящей зиме

Совещание во Владикавказе. Фото: Россети.

Работы идут в полном соответствии с графиком. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность более 600 аварийно-восстановительных бригад. Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к прохождению отопительного сезона 2021 - 2022 годов, который провел во Владикавказе министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

На совещании было отмечено, что на Северном Кавказе складывается сложная ситуация, связанная с многолетней негативной динамикой старения оборудования. Наряду с природными воздействиями это является ключевой причиной технологических нарушений. Высокий уровень потерь электроэнергии и низкая платежная дисциплина (неплатежи конечных потребителей перед Группой «Россети» превышают 31 млрд рублей) приводят к недофинансированию производственных программ.

- Долги перед энергетиками в Северо-Кавказском федеральном округе - это недофинансирование ремонтных и инвестиционных программ, от реализации которых зависит надёжное энергоснабжение конечных потребителей и поддержание инфраструктуры для экономического развития регионов. Как следствие, особо остро недофинансирование сказывается на надежности работы распредсетевого комплекса, - подчеркнул Николай Шульгинов.

Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло поддержал эту позицию, отметив, что задачи отрасли необходимо решать комплексно.

- Прежде всего важно урегулировать вопросы платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы, поскольку от своевременности расчетов зависит финансирование и качественная реализация важных для региона производственных программ и инвестпроектов, - сказал он.

Для выхода из критической ситуации Группа «Россети» реализует ряд целевых программ, направленных на комплексное повышение надежности Северо-Кавказского региона. Основные меры - это замена опор и провода линий электропередач, обновление парка спецтехники, доукомплектование аварийного запаса. Первоочередная цель - сдерживание негативных последствий для потребителей.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Фото: Россети.

- В последние годы мы видим рост числа опасных метеоявлений на Северном Кавказе - это обильные снегопады, резкие смены температуры воздуха, проливные дожди, которые провоцируют оползни и сели. Поэтому особенно важно неукоснительное выполнение мероприятий ремонтной программы. Объем финансирования работ по линии Группы «Россети» в этом году составляет 3,3 млрд рублей. Основные мероприятия практически завершены, в том числе ремонт свыше двух тысяч единиц подстанционного оборудования, более тысячи километров линий электропередачи 35 кВ и выше. Персонал и спецтехника готовы к прохождению осенне-зимнего периода, - отметил Андрей Рюмин.

Обеспечена готовность 169 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 11,8 МВт. Также Группа «Россети» продолжает работу по проектам инвестиционной программы, объем которой в макрорегионе в 2021 году составляет около 13,3 млрд рублей.

В первом квартале завершилась реконструкция одного из ключевых центров питания Северного Кавказа - подстанции 500 кВ «Невинномысск». Проект связан с выдачей 210 МВт мощности Кочубеевской ВЭС - крупнейшей действующей ветроэлектростанции России.

До конца года планируется еще несколько крупных мероприятий, включая ввод после реконструкции высокогорной подстанции 110 кВ «Северный портал» в Северной Осетии.

Также завершится реконструкция подстанции 35 кВ «Аэропорт» в Ставропольском крае. На площадке действующего объекта фактически создается новый центр питания 110 кВ, который обеспечит резерв мощности в том числе для международного аэропорта имени А. В. Суворова.