Названы самые востребованные на Юге России аграрные профессии

Фирма готова выращивать молодых специалистов и находить применение специалистам предпенсионного возраста. Фото: пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева

В рамках «Деловой пятницы» «Комсомольская правда» поговорила с экспертами и представителями бизнеса и вузов о том, какие изменения переживает сельское хозяйство в южных регионах России. Заместитель генерального директора АО «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева Марина Ирхина назвала самые востребованные в сегменте профессии по трем отраслям.

- Если говорить конкретно, то в «Агрокомплексе» наибольшим спросом пользуются профессии зоотехника, ветврача, работника по уходу за животными и оператора в отрасли животноводства. В растениеводстве востребованы агрономы, мелиораторы, трактористы, водители категории Е. В пищевой переработке — технологи, инженеры АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом), слесари КИПиА (контрольного оборудования и автоматики), электромонтёры, сварщики, токари, слесари-ремонтники.

Фирма готова выращивать молодых специалистов и находить применение специалистам предпенсионного возраста, имеющим опыт в непрофильных отраслях. А именно организовывать обучение действующих сотрудников, подготовку, переподготовку по профессиональным программам и повышению квалификации, получению новой специализации в своем Учебном центре. Кроме того, по переподготовке либо получению дополнительной профессии в рамках госпрограмм «Агрокомплекс» работает с центрами занятости населения.

О том, как идет переобучение, читайте в свежем номере «Комсомольской правды».