В подвале многоэтажки КБР нашли автомат и гранаты

В квартире 55-летнего жителя села Тырныауз сотрудники полиции Кабардино-Балкарии совместно с коллегами из республиканского УФСБ нашли 22 патрона и пистолет со вставленным в рукоятку магазином, снаряженный 5 патронами. А в общем подвале многоквартирного дома, где живет подозреваемый, оперативники изъяли еще автомат, два магазина с 57 патронами и четыре гранаты с вкрученными запалами.

Автомат Калашникова, согласно заключению эксперта, технически не исправен - отсутствует приклад. И при этом оружие пригодно для стрельбы. Патроны к нему изготовлены промышленным способом, пригодны. Пистолет отечественного производства конструкции Марголина 1960 года выпуска относится к спортивному нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Тоже технически не исправен, поскольку имеет укороченный ствол. Однако для стрельбы пригоден. Пригодными оказались и ручные осколочные гранаты.

- Как пояснил мужчина, пистолет и патроны он нашел в селе в доме своего покойного брата и привез домой, - сообщается на сайте МВД КБР. - Подозреваемый утверждает, что обнаруженные в подвале оружие и боеприпасы также принадлежали покойному брату, который сам спрятал их в подвале.

На жителя Тырныауза завели уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. И посадили его под домашний арест на время следствия.