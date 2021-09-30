SKODA приглашает на семейный тест-драйв в Минеральные Воды

Фото: "СтрелаАвто".

Официальный дилер ŠKODA «СтрелаАвто» проводит тест-драйвы для всей семьи - протестировать любую модель марки здесь можно вместе с детьми.

- Просто сообщите о своём желании заранее, и мы предоставим подходящее автокресло, - говорят в «СтрелаАвто».

Совместный тест-драйв - это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль. ŠKODA - семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, созданы с заботой и вниманием, в том числе к самым маленьким пассажирам. Именно поэтому оценить безупречное качество и комфорт моделей марки ŠKODA теперь смогут не только взрослые, но и дети.

Для тест-драйва доступны три вида кресел: для детей до 3 лет (0 - 13 кг), от 3 до 5 лет (9 - 18 кг) и старше 5 лет (15 - 36 кг). Все оборудование соответствует принятым стандартам безопасности и выполнено из высококачественных материалов, а потому надежно и рассчитано на долгий срок службы. Детские автокресла входят в линейку аксессуаров ŠKODA, которые можно приобрести в автосалоне «СтрелаАвто».

- Оцените и другие оригинальные аксессуары из линейки ŠKODA: термоэлектрический холодильник, который помогает сохранять детское питание свежим в долгих путешествиях, бокс для лыж, для любителей активного отдыха, ремень безопасности для собак, специальные сетки, которые позволяют поддерживать багажник в чистом и аккуратном состоянии и максимально эффективно использовать пространство и многое другое, - предлагают сотрудники дилерского центра.

НА ЗАМЕТКУ

Записаться на тест-драйв можно на сайте www.strela-avto.ru или позвонив по тел. в городе Минеральные Воды (87922) 6-53-53.

Реклама