Сенатором от Ставрополья стал экс-глава краевой Думы Геннадий Ягубов

В Ставрополе депутаты выбрали сенатора, который будет представлять регион в Совете Федерации. Сенатором с 46 голосами стал бывший председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов. В пресс-службе парламента Ставропольского края сообщили, что других кандидатов на эту должность не было.

Ранее сенатором от Ставрополья был Валерий Гаевский. Кстати, в 2021 году он стал вторым, после сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, по размеру задекларированного дохода за прошлый год. Это 26 309 395 рублей.

Заметим, что Геннадий Ягубов занимал пост главы краевой Думы с 29 сентября 2016 года. С 12 марта 2009 года он был депутатом регионального парламента.

Напомним, что сенатором от Дагестана стал миллиардер из списка Forbes. Мы говорим про Сулеймана Керимова, переизбранного депутатами единогласно 30 сентября.