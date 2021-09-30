На Ставрополье подешевел «борщевой набор»

Такие данные «КП-Северный Кавказ» получила в Ставропольстате Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае снизилась стоимость «борщевого набора». Такие данные «КП-Северный Кавказ» получила в Ставропольстате. Согласно данным еженедельного мониторинга средних потребительских цен, в регионе подешевели репчатый лук, морковь и белокочанная капуста - на 4,8%, 4,12% и 1,67% соответственно. Картофель ощутимо подорожал - на 4,47%. Таким образом, стоимость «борщевого набора» стала на 6,12% меньше.

Напомним, «борщевой набор» - это отечественный аналог принятого в США и ряде других стран «индекса Биг Мака». Он отражает стоимость овощей, пользующихся в России стабильным спросом - капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы (в мониторинг Ставропольстата она не включена). Анализ изменения стоимость «борщевого набора» позволяет дополнительно оценить инфляцию и уровень доходов населения.

Кстати, именно цены на овощи и фрукты в Ставропольском крае претерпели наибольшие изменения за минувшую неделю. Из 42 включенных в мониторинг продуктов 2 не изменились в цене, 25 подорожали в среднем от 0,5 до 2% (огурцы +10,38%, помидоры +5,58%, картофель +4,47%), 15 подешевели на 1-2% (лук -4,8%, морковь -4,12%).