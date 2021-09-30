«Россети Северный Кавказ» вынесли участок ЛЭП из оползневой зоны на Ставрополье

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» на территории производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» завершают реконструкцию воздушной линии электропередачи 110 кВ от питающего центра «Заводская».

Энергетики вынесли три анкерных опоры из оползневой зоны на устойчивый грунт. Кроме того, специалисты установили провод протяженностью более одного километра. В реализацию масштабных мероприятий компанией инвестировано более 36 млн рублей.

- В настоящий момент работы близятся к завершению. Их итогом станет повышение надежности электроснабжения потребителей восточной и юго-восточной части города Ставрополя, а также хутора Дёмино, где проживает более 20 тысяч жителей и расположены важные объекты местной инфраструктуры, - прокомментировал ход работ директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Ранее при осмотре линии электропередачи техническим персоналом компании были зафиксированы оползневые явления в непосредственной близости от объекта. Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей совместно со службами МЧС и представителями местной администрации было принято решение об оперативном переносе участка линии из опасной зоны.

Отметим, что на территории Ставропольского края больше всего оползням подвержены Кочубеевский, Шпаковский и Андроповский районы. В последние годы на отдельных территориях края опасные геологические явления активизировались, что требует более пристального внимания со стороны энергетиков.