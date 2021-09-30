«Невинномысский Азот» реализует на Ставрополье масштабные экологические проекты

Экологическая конференция в Невинномысске.

В краевой конференции «Экологическая безопасность городов Ставропольского края», которую провела в Невинномысске общественная организация «Экологический патруль», приняли участие глава города химиков Михаил Миненков, руководитель Северо-Кавказского межрегионального упраления Росприроднадзора Грант Мовсисян, а также представители краевых властей и различных промпредприятий.

На мероприятии выступил исполнительный директор АО «Невинномысский Азот» Сергей Клявлин. Он рассказал о работе предприятия по охране окружающей среды, уделив особое внимание цеху биохимической очистки предприятия, который играет важнейшую роль в обеспечении коммунального благополучия почти 120 тыс. горожан (это единственные централизованные очистные города, на которые поступают все хозбытовые и промышленные стоки).

По словам Сергея Клявина, сейчас в цехе идет один из этапов технического перевооружения. На масштабный проект, цель которого повысить эффективность механической очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, поступающих по центральному городскому коллектору, компания «ЕвроХим» (принадлежит российскому предпринимателю Андрею Мельниченко, в состав входит «Невинномысский Азот») выделила 453 млн руб. без учета НДС. Всего же на природоохранные проекты, реализованные на предприятии за последние 10 лет, компания направила 2,82 млрд руб.

Кроме того, на предприятии успешно реализуются социальные проекты и волонтерские инициативы его сотрудников. Например, весной этого года в рамках акции «20 добрых дел ЕвроХима», приуроченной к 20-летию компании, в Невинномысске посадили саженцы деревьев породы «катальпа», украсив ими улицу Партизанскую на подъезде к новому путепроводу.

Регулярно участвуют специалисты и в других экологических акциях, к примеру, в уборке берега реки Кубань, которую «Экологический патруль» организовывает с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Кстати, в начале конференции исполнительный директор «Экологического патруля» Светлана Глушко вручила благодарности самым активным помощникам, среди которых были и два молодых специалиста «Невинномысского Азота» Наталья Веретенникова и Павел Комкар.