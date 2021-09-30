На Ставрополье примут отдельный закон о тишине для автовладельцев

Во время "Прямой линии" губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 29 сентября житель региона пожаловался на шумных водителей. Владимирова попросили создать и принять отдельный закон о тишине для автомобилистов.

В регионе действует закон о тишине, который распространяется на всех. Однако у местных жителей появилась потребность в особых наказаниях для шумных водителей.

- Чтобы этот закон достойно работал, необходимо, чтобы и мы, и органы правопорядка отрабатывали именно любителей громкой музыки и езды без тормозов. Без сомнения, мы эту работу усилим и в ближайшее время включим этот вопрос, вплоть до поручений по количеству пойманных нарушителей, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе ужесточили контроль за QR-кодами в общественных местах. Многие кафе и рестораны перестали требовать от посетителей сертификат о вакцинации, хотя такое ограничение не было отменено на Ставрополье.