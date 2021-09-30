Школьникам Ставрополья будут давать меньше домашних заданий и контрольных работ

Президент России Владимир Путин поручил Минобразования подготовить план снижения нагрузки на учеников общеобразовательных школ. Идею уменьшить количество домашних заданий и контрольных работ поддержала детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко.

По мнению Адаменко, сейчас дети испытывают большой физический и психологический прессинг из-за учебы. Также она призвала создать такую систему работы учителей, при которой все необходимые знания ученики будут получать в классе и не делать домашние задания.

В таком случае можно будет оставлять учебники и пособия в классах, а не носить их каждый день домой.

- У детей есть право на качественное образование, но оно должно быть не в ущерб здоровью и физически, - цитирует омбудсмена "Победа26".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что школьников и студентов не собираются переводить на дистанционное обучение. Хоть эпидемиологическая ситуация в регионе не выправилась, массовая вакцинация школьного персонала позволяет учить детей очно.