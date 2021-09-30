Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 18:42

Школьникам Ставрополья будут давать меньше домашних заданий и контрольных работ

Идею снизить нагрузку на детей выдвинул президент России
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Президент России Владимир Путин поручил Минобразования подготовить план снижения нагрузки на учеников общеобразовательных школ. Идею уменьшить количество домашних заданий и контрольных работ поддержала детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко.

По мнению Адаменко, сейчас дети испытывают большой физический и психологический прессинг из-за учебы. Также она призвала создать такую систему работы учителей, при которой все необходимые знания ученики будут получать в классе и не делать домашние задания.

В таком случае можно будет оставлять учебники и пособия в классах, а не носить их каждый день домой.

- У детей есть право на качественное образование, но оно должно быть не в ущерб здоровью и физически, - цитирует омбудсмена "Победа26".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что школьников и студентов не собираются переводить на дистанционное обучение. Хоть эпидемиологическая ситуация в регионе не выправилась, массовая вакцинация школьного персонала позволяет учить детей очно.