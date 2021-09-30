Строительство школы в Ставрополе на 1550 мест позволит трудоустроить 136 человек

В администрации Ставрополя сообщили о строительстве новой общеобразовательной школы на 1550 мест. Учреждение возводят по улице Ивана Щипакина, с появлением школы создадут минимум 136 рабочих вакансий.

В классах можно будет разместить до 25 учеников. Школу оснастят новым оборудованием, проведут высокоскоростной интернет. Району остро требовалось учебное заведение, потому что ближайшие школы заполнены - в Ставрополе нет недобора в образовательных организациях.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье положительно оценили идею снизить нагрузку в школах. Планируется, что детям будут задавать меньше домашней работы, а контрольные облегчат.