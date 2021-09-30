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Происшествия30 сентября 2021 19:39

В Дагестане группу боевиков осудили на 20 лет колонии строго режима

Восемь человек создали вооруженную банду для поддержки террористов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Суд Дагестана вынес приговор восьмерым участникам незаконного вооруженного формирования. Некоторые обвиняемые получили 20 лет лишения свободы и денежные штрафы.

По данным ведомства, восемь мужчин вступили в ряды боевиков-террористов. С 2010 года она обеспечивали преступников продовольствием, снарядами и оружием, занимались перевозками по России и за ее пределы.

В зависимости от роли в группе и степени вины жители Дагестана прошли сразу по перечню статей уголовного кодекса: участие в деятельности террористической организации, организация террористического сообщества и участие в нем, создание незаконного вооруженного формирования, приготовление к участию в террористической деятельности и незаконные приобретение или ношение оружия.

Они хранили и передавали оружие, закупали гранаты, создавали взрывчатку. Самый большой срок по этому делу получил Хизри Хизриев - 20 лет колонии строгого режима и штраф 10 тысяч рублей. Остальные боевики получили от 19 до 7 лет лишения свободы.