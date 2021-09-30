Монголия купила у Ставрополья десятки элитных арабских скакунов

Конный завод из Минераловодского городского округа Ставрополья заключил сделку с Монголией на поставку молодых лошадей. Монголы купили арабских скакунов, которые славятся чистой породой.

Ставропольский край регулярно поставляет животных в другие регионы и за рубеж. Всего продали 150 элитных жеребцов. На Ставрополье работают четыре племенных завода. Здесь выводят коней арабской, ахалтекинской, английской верховой и карачаевской пород.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о снижении цен в регионе на определенные категории продовольственных товаров. Например, подешевел "борщевой набор". Он отражает стоимость овощей, пользующихся в России стабильным спросом - капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы.