Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 20:22

Монголия купила у Ставрополья десятки элитных арабских скакунов

Региональный конный завод славится чистопородными лошадями на весь мир
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Конный завод из Минераловодского городского округа Ставрополья заключил сделку с Монголией на поставку молодых лошадей. Монголы купили арабских скакунов, которые славятся чистой породой.

Ставропольский край регулярно поставляет животных в другие регионы и за рубеж. Всего продали 150 элитных жеребцов. На Ставрополье работают четыре племенных завода. Здесь выводят коней арабской, ахалтекинской, английской верховой и карачаевской пород.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о снижении цен в регионе на определенные категории продовольственных товаров. Например, подешевел "борщевой набор". Он отражает стоимость овощей, пользующихся в России стабильным спросом - капусты, картофеля, лука, моркови и свеклы.