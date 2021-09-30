Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 20:55

В ставропольской краевой думе сформировали новый комитет по вопросам туризма

Его возглавит Дмитрий Шуваев
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В краевой думе Ставропольского края появится новый - девятый - комитет, который будет заниматься вопросами туризма в регионе. Председателем станет политик от "Единой России" Дмитрий Шуваев.

Федеральные власти не раз отмечали большой туристический потенциал Ставрополья. Была создана программа развития СКФО, в частности Кавминвод. Именно здесь расположены курортные города, главным достоянием которых являются санатории, терренкуры и питьевые бюветы.

Комитет туризма будет заниматься вопросами инвестирования, реализации проектов и развитием курортов.