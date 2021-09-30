В ставропольской краевой думе сформировали новый комитет по вопросам туризма

В краевой думе Ставропольского края появится новый - девятый - комитет, который будет заниматься вопросами туризма в регионе. Председателем станет политик от "Единой России" Дмитрий Шуваев.

Федеральные власти не раз отмечали большой туристический потенциал Ставрополья. Была создана программа развития СКФО, в частности Кавминвод. Именно здесь расположены курортные города, главным достоянием которых являются санатории, терренкуры и питьевые бюветы.

Комитет туризма будет заниматься вопросами инвестирования, реализации проектов и развитием курортов.