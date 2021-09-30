В Георгиевском округе на развилке в автокатастрофе пострадали четыре человека

Людей госпитализировали, погибших нет. Фото: Госавтоинспекция СК.

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила о ДТП в Георгиевском муниципалитете. В аварии пострадали четыре человека, погибших нет. Участников аварии госпитализировали.

По предварительным данным, один из водителей поворачивал на перекрестке налево и не пропустил ВАЗ 2114. Машины столкнулись, оба водителя оказались в больнице. Также пострадали пассажирки ВАЗа.

Причиной аварии стало то, что водитель по правилам ПДД не уступил дорогу

На настоящий момент проводят проверку и устанавливают личности участников ДТП. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об автокатастрофе с участием общественного транспорта. В аварии участвовали машина и маршрутка. По предварительной информации, легковушка не выдержала дистанцию и столкнулась с пассажирским транспортом. В результате ДТП пострадал один человек, бывший в маршрутке. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура уже начала проверку.