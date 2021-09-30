Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2021 21:07

В Георгиевском округе на развилке в автокатастрофе пострадали четыре человека

Один из водителей не уступил дорогу и спровоцировал ДТП
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Людей госпитализировали, погибших нет. Фото: Госавтоинспекция СК.

Людей госпитализировали, погибших нет. Фото: Госавтоинспекция СК.

Госавтоинспекция Ставропольского края сообщила о ДТП в Георгиевском муниципалитете. В аварии пострадали четыре человека, погибших нет. Участников аварии госпитализировали.

По предварительным данным, один из водителей поворачивал на перекрестке налево и не пропустил ВАЗ 2114. Машины столкнулись, оба водителя оказались в больнице. Также пострадали пассажирки ВАЗа.

Причиной аварии стало то, что водитель по правилам ПДД не уступил дорогу

Причиной аварии стало то, что водитель по правилам ПДД не уступил дорогу

На настоящий момент проводят проверку и устанавливают личности участников ДТП. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об автокатастрофе с участием общественного транспорта. В аварии участвовали машина и маршрутка. По предварительной информации, легковушка не выдержала дистанцию и столкнулась с пассажирским транспортом. В результате ДТП пострадал один человек, бывший в маршрутке. Женщине потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура уже начала проверку.