Полиция Ингушетии поймала пожилого стрелка, который убил человека 18 лет назад

В СУ СК России по Ингушетии сообщили, что правоохранители задержали пенсионера, который убил знакомую 18 лет назад. Он скрывался от правосудия по разным регионам России.

- По данным следствия, 28 июня 2003 года мужчина в селении Галашки в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни из пистолета "ПМ" выстрелил в 50-летнюю женщину. От полученного ранения она скончалась при доставлении в больницу, - сказано в сообщении ведомства.

Когда преступник сбежал, на него завели два уголовных дела по статьям "убийство" и "незаконное ношение оружия". Потом следствие приостановили, но через 18 лет полиция задержала уже 65-летнего стрелка.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд Дагестана посадил на 20 лет боевиков-террористов, которые организовывали тайники с оружием и мастерили взрывчатку.