На Ставрополье полиция начнет трехдневные рейды "Нетрезвый водитель"

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили о старте операции "Нетрезвый водитель" в регионе. С 1 по 3 октября включительно полиция проведет рейды на пьяных автомобилистов.

Это не первая подобная операция, такую же проводили в начале сентября. Главной задачей мероприятия является предотвращение ДТП, часть из которых происходит по причине пьянства водителей.

Полиция будет дежурить как на региональных, так и на федеральных трассах. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Георгиевском округе с четырьмя пострадавшими. Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись на перекрестке.