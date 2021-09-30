Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 21:24

На Ставрополье полиция начнет трехдневные рейды "Нетрезвый водитель"

Правоохранители будут останавливать автомобилистов и проверять их на алкоголь
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили о старте операции "Нетрезвый водитель" в регионе. С 1 по 3 октября включительно полиция проведет рейды на пьяных автомобилистов.

Это не первая подобная операция, такую же проводили в начале сентября. Главной задачей мероприятия является предотвращение ДТП, часть из которых происходит по причине пьянства водителей.

Полиция будет дежурить как на региональных, так и на федеральных трассах. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП в Георгиевском округе с четырьмя пострадавшими. Водители не уступили друг другу дорогу и столкнулись на перекрестке.